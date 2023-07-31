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Коледов о маме мастере спорта по легкой атлетике: «Тест Купера для меня было легче всего бегать. Всегда первым-вторым приходил»

– Ваша мама – мастер спорта по легкой атлетике и многоборью. Она сильно на вас повлияла в плане спорта, отношению к делу? – Безусловно.

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