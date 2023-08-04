Олег Кожемяко оценил важность курса на Восток в развитии экономики Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью для делового издания РБК заявил, что Приморский край и Владивосток начали встраивать в инфраструктуру АТР, когда было принято решение о проведении саммита АТЭС в краевой столице, сообщает PRIMPRESS.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью для делового издания РБК заявил, что Приморский край и Владивосток начали встраивать в инфраструктуру АТР, когда было принято решение о проведении саммита АТЭС в краевой столице, сообщает PRIMPRESS.
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