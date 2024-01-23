Ходящие по воде: прокуратура начала проверку в связи с затоплением участка перед школой в Динском районе Кубани

Ходящие по воде: прокуратура начала проверку в связи с затоплением участка перед школой в Динском районе КубаниПрокуратура Динского района по информации, поступившей от граждан и из социальных сетей, организовала проверку в связи с подтоплением земельного участка, рядом со школой №15 в поселке Южном.