Ходящие по воде: прокуратура начала проверку в связи с затоплением участка перед школой в Динском районе Кубани

Ходящие по воде: прокуратура начала проверку в связи с затоплением участка перед школой в Динском районе КубаниПрокуратура Динского района по информации, поступившей от граждан и из социальных сетей, организовала проверку в связи с подтоплением земельного участка, рядом со школой №15 в поселке Южном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии