Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasiliy Belokurov
    отключить Мальту от поставок из России!МИД России назвал...
  • Татьяна Бушмелева
    А почему бы ей самой не явится на Украину и не навести там порядок? Или хотя бы построить обе стороны и проконтролиро...Первые шаги новог...
  • людмила михайлик
    Украину нельзя принимать а НАТО  у нее нет границГлава МИД Украины...

Депутат Рады обвинил Порошенко в лицемерии

Депутат Рады обвинил Порошенко в лицемерии

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский уличил бывшего украинского президента Петра Порошенко в лицемерии из-за его разного поведения с Владимиром Зеленским и Виктором Януковичем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх