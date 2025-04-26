В Казани стартует финальный этап всероссийской «Школьной лиги дзюдо»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Федерация дзюдо РТ Сегодня, 26 апреля, на площадке казанского Центра дзюдо «Батыр» стартует финальный этап всероссийских соревнований «Школьная лига» – состязаний, рассчитанных на детей, которые изучают дзюдо в рамках уроков физической культуры или на внеклассных занятиях, но не занимаются им профессионально.