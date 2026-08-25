Партия «Адилет» получила 110 мест в курултае Казахстана из 145

Партия «Адилет» получила 110 депутатских мандатов в новом однопалатном парламенте Казахстана. Об этом сообщили на сайте центральной избирательной комиссии республики по итогам состоявшихся 23 августа выборов.
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