360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Партия «Адилет» получила 110 мест в курултае Казахстана из 145

Партия «Адилет» получила 110 мест в курултае Казахстана из 145

Партия «Адилет» получила 110 депутатских мандатов в новом однопалатном парламенте Казахстана. Об этом сообщили на сайте центральной избирательной комиссии республики по итогам состоявшихся 23 августа выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии