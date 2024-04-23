RT показал архивные кадры с Купянского направления, на которых запечатлён подвиг российских пехотинцев: шесть бойцов Вооружённых сил России отразили атаку целого взвода украинской армии и не дали ВСУ возможности занять стратегическую точку.
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