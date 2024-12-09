В июне 2021 года новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за ее предложение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии