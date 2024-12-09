360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ванька Жуков
    Теперь и с талибами и с Джулиани придется контактировать, но дать им особо нечего, разае что Пекин попросить прислать...Небензя в шутку п...
  • Сергей Карабухин
    !!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления пере...МИД Ирана осудил ...
  • Grandad
    Непонятно: гробы пустые?74.ru: челябинцы ...

Politico: Каллас унизила Меркель после призыва пригласить Путина на саммит

Politico: Каллас унизила Меркель после призыва пригласить Путина на саммит

В июне 2021 года новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за ее предложение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх