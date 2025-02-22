Эксперт назвала наиболее подверженные кибермошенничеству категории населения

С развитием информационных технологий растут и случаи кибермошенничества. Директор Академии Cloud Networks Ксения Клокова рассказала «Известиям» 22 февраля, какие категории населения наиболее подвержены влиянию злоумышленников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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