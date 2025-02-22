ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Уборщиком?СМИ сообщили о же...
  • Игорь Васиков
    И что новые Сирийские власти? Язык в ж0#е?ЦАХАЛ атаковала п...
  • Игорь Васиков
    Зеленский даже капитуляцию подписать нелегетимен. А встретиться он может только со следователями СКР.В Греции назвали ...

Эксперт назвала наиболее подверженные кибермошенничеству категории населения

Эксперт назвала наиболее подверженные кибермошенничеству категории населения

С развитием информационных технологий растут и случаи кибермошенничества. Директор Академии Cloud Networks Ксения Клокова рассказала «Известиям» 22 февраля, какие категории населения наиболее подвержены влиянию злоумышленников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх