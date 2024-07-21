Эрдоган сообщил, что Евросоюз ищет варианты отстранения Венгрии

Европейский союз просчитывает возможность отстранения Венгрии от председательства в организации. Об этом сказал журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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