В Латвии запретили импорт книг и игрушек из России

Власти Латвии ввели запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Под ограничения попали поставки книг, игрушек, одежды, обуви и многого другого.
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