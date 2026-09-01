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В Латвии запретили импорт книг и игрушек из России

В Латвии запретили импорт книг и игрушек из России

Власти Латвии ввели запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Под ограничения попали поставки книг, игрушек, одежды, обуви и многого другого.

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