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Закон, порядок, государство

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Полицейские оперативно пришли на помощь астраханке

В Дежурную часть Отдела МВД России по Володарскому району поступил звонок от встревоженной местной жительницы, которая сообщила, что ее трехлетний внук остался один дома, закрыв входную металлическую дверь, пока она выходила в коридор.

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