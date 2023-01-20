Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Гольмовский шестью снарядами калибра 155 миллиметров

Утром, 20 января Вооруженные силы Украины обстреляли Гольмовский 6 снарядами с калибром в 155 миллиметров, также обозначаемыми как «натовские».
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