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Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Гольмовский шестью снарядами калибра 155 миллиметров

Утром, 20 января Вооруженные силы Украины обстреляли Гольмовский 6 снарядами с калибром в 155 миллиметров, также обозначаемыми как «натовские».

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