Заявления Киева о якобы возможном контрнаступлении являются попыткой выдать желаемое за действительное

Заявления киевской власти о возможных контрнаступлениях в этом или следующем году являются всего лишь «игрой на публику» Зеленского, который хочет показать своим западным союзникам, что Украина якобы способна вести боевые действия с Россией «на равных».
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