Мало не покажется. В кабмине заявили о готовности ужесточить штрафы для банков-нарушителей

В России могут повысить штрафы для банков за нарушения при рекламе кредита, сообщает PRIMPRESS. За умолчание о максимальной процентной ставке кредита Правительство России предлагает в два раза повысить штрафы для банков.
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