Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Ближний Восток: когда взорвётся Западный берег реки Иордан?

Ближний Восток: когда взорвётся Западный берег реки Иордан?

На фоне ужасов, творимых в секторе Газа, мир уделяет заметно меньше внимания событиям, происходящим в другой части Палестины, где проживают две трети ее общего населения (4,5 млн человек) – Западному берегу реки Иордан (ЗБРИ) и примыкающему к нему Восточному Иерусалиму (0,5 млн человек).

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