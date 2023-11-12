Ближний Восток: когда взорвётся Западный берег реки Иордан?

На фоне ужасов, творимых в секторе Газа, мир уделяет заметно меньше внимания событиям, происходящим в другой части Палестины, где проживают две трети ее общего населения (4,5 млн человек) – Западному берегу реки Иордан (ЗБРИ) и примыкающему к нему Восточному Иерусалиму (0,5 млн человек).