Никарагуанский канал

Власти Никарагуа сообщают, что хотят пригласить Россию к реализации проекта строительства Никарагуанского канала в качестве альтернативы Панамскому каналу.
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