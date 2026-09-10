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Rambler&Co: 33% россиян в работе мотивирует уверенность в завтрашнем дне

Rambler&Co: 33% россиян в работе мотивирует уверенность в завтрашнем дне

У 33% россиян главный приоритет в работе – уверенность в завтрашнем дне и надежность работодателя, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

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