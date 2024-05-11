Капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду, представят к наградам

Председатель СК России поручил установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
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