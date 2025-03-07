Глава МИД КНР: США не должны отвечать на добро обидой, тем более грубыми тарифными шагами

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- США не должны отвечать на добро обидой, тем более грубыми тарифными шагами, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя решение США ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, используя в качестве предлога проблемы с фентанилом.