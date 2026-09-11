Найдя погибшую дочь, мать открыла ее телефон и застыла от ужаса

Мама нашла свою пропавшую 16-летнюю дочь мертвой у моста: Видео в телефоне помогло найти ее убийцу. Девочка боялась рассказать правду своим родственникам, не понимала, как ее рассказ воспримет семья.
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