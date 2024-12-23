SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

«Пацаны без стеснения спрашивали у Путина какую-то хрень». Огонь от ветерана РПЛ: он выигрывал Евро и получал 8 млн

«Пацаны без стеснения спрашивали у Путина какую-то хрень». Огонь от ветерана РПЛ: он выигрывал Евро и получал 8 млн

Интервью Александра Сапеты.Александр Сапета играет в футбол на высоком уровне уже более 15 лет. В прошлом году он попал в Медиалигу: казалось бы — приятное завершение добротной карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх