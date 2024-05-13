МВД России объявило правнучку Чкалова в розыск по уголовной статье

Призывавшая к терроризму в России правнучка Чкалова попала в базу преступников.Гражданка России и Израиля Дарья Богданова, которая приходится правнучкой легендарному советскому летчику Валерию Чкалову, объявлена в розыск по уголовной статье за призывы к терроризму.