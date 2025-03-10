Вырезали целыми семьями: в Сирии исламисты устроили кровавую бойню

ООН осудила “крайне тревожные” сообщения о гибели целых семей на северо-западе Сирии в результате столкновений между так называемыми «силами безопасности” и сторонниками свергнутого президента Асада, которые привели к самому высокому числу погибших в стране с начала гражданской войны в 2011 году.