ФСБ: Украинский агент готовил теракт в отношении российского офицера (ВИДЕО)

В Воронеже сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного российского офицера. В ведомстве рассказали, что для конспирации агент украинских спецслужб использовал велосипед и одежду сотрудника одного из сервисов доставки еды.
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