Русская весна
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Русская весна

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ФСБ: Украинский агент готовил теракт в отношении российского офицера (ВИДЕО)

ФСБ: Украинский агент готовил теракт в отношении российского офицера (ВИДЕО)

В Воронеже сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного российского офицера. В ведомстве рассказали, что для конспирации агент украинских спецслужб использовал велосипед и одежду сотрудника одного из сервисов доставки еды.

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Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
И что с этой сволотой делать? Только вешать! Другого они не боятся!
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21 час.

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