Рекордное сокращение численности рабочей молодежи наблюдается в России по итогам 2022 года

Число трудящейся молодежи в возрасте до 35 лет сократилось до рекордных показателей по итогам 2022 года, передает РБК со ссылкой на исследование аудиторской сети FinExpertiza.
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