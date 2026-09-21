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Царьград

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Стёре и Карни договорились о сотрудничестве в области обороны

Стёре и Карни договорились о сотрудничестве в области обороны

В воскресенье в Оттаве премьер-министры Норвегии и Канады, Йонас Гар Стёре и Марк Карни, договорились о разработке соглашения по оборонному сотрудничеству, акцентируя внимание на совместных тренировках и инновациях в Арктике.

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