Стёре и Карни договорились о сотрудничестве в области обороны

В воскресенье в Оттаве премьер-министры Норвегии и Канады, Йонас Гар Стёре и Марк Карни, договорились о разработке соглашения по оборонному сотрудничеству, акцентируя внимание на совместных тренировках и инновациях в Арктике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Центробанк снизил...
- Центробанк снизил...
- ВН Метеоролог Терешо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым