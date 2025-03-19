Итог переговоров с Трампом: Путин отдал приказ 30 дней не бить по энергетике Бандерштадта

Иван Щукин И ещё хорошо бы чтоб не переусердствовал выполняя "просьбы" Трампа!

Иван Щукин И что интересно ещё во время телефонного разговора не успел Трамп попросить Путина не бить по энергоструктуре, Путин уже дал приказ что наши военные даже уничтожили свои БПЛА которые находились в воздухе, а вот микрофюрер что то не торопиться это делать, а только собирается консультироваться со своими подчинёнными!