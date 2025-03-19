Медвежий угол
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Медвежий угол

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Итог переговоров с Трампом: Путин отдал приказ 30 дней не бить по энергетике Бандерштадта

Итог переговоров с Трампом: Путин отдал приказ 30 дней не бить по энергетике Бандерштадта

Политнавигатор Владимир Путин отдал российским военным команду прекратить удары по объектам энергетики Украины, сообщает сайт Кремля по итогам переговоров президента РФ с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Иван Щукин
И ещё хорошо бы чтоб не переусердствовал выполняя &quot;просьбы&quot; Трампа!
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6 час.
Иван Щукин
И что интересно ещё во время телефонного разговора не успел Трамп попросить Путина не бить по энергоструктуре, Путин уже дал приказ что наши военные даже уничтожили свои БПЛА которые находились в воздухе, а вот микрофюрер что то не торопиться это делать, а только собирается консультироваться со своими подчинёнными!
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6 час.
Секушин Леонид
Уже побежали впереди паровоза! Мы же самые надёжные и всегда выполняем разные договорённости! Только потом удивлённо лепечем про &quot;нас обманули&quot;! Может, хватит? На хрен  нам это псевдо перемирие не надо! Боком выйдет! И перестаньте уже проявлять &quot;добрую волю&quot;! Её все за слабость принимают и начинают давить ещё сильнее!
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1 час.
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