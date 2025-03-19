Политнавигатор Владимир Путин отдал российским военным команду прекратить удары по объектам энергетики Украины, сообщает сайт Кремля по итогам переговоров президента РФ с Дональдом Трампом.
Итог переговоров с Трампом: Путин отдал приказ 30 дней не бить по энергетике Бандерштадта
Комментарии
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Иван Щукин
И ещё хорошо бы чтоб не переусердствовал выполняя "просьбы" Трампа!
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6 час.
Иван Щукин
И что интересно ещё во время телефонного разговора не успел Трамп попросить Путина не бить по энергоструктуре, Путин уже дал приказ что наши военные даже уничтожили свои БПЛА которые находились в воздухе, а вот микрофюрер что то не торопиться это делать, а только собирается консультироваться со своими подчинёнными!
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6 час.
Секушин Леонид
Уже побежали впереди паровоза! Мы же самые надёжные и всегда выполняем разные договорённости! Только потом удивлённо лепечем про "нас обманули"! Может, хватит? На хрен нам это псевдо перемирие не надо! Боком выйдет! И перестаньте уже проявлять "добрую волю"! Её все за слабость принимают и начинают давить ещё сильнее!
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1 час.
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