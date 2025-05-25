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ТЦКшники едва успели убежать

Группа мужчин атаковала машину ТЦК, разбив её молотком и ногами.https://vk.com/video757246494_456242528Полтавская область.

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