Таро-прогноз с 27 мая по 2 июня 2024

Начало лето будет не самым легким и простым. Многие из нас столкнутся с необходимостью переосмыслить свои цели, планы и принципы, кому-то придется анализировать, зачем им дана ситуация, связанная со сложностями и даже болью.
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