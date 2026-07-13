В Кремле ответили на использование неба Прибалтики для атак по России

Российские военные собирают всю информацию о полетах украинских БПЛА, так что Москве не нужно доказывать факт использования Киевом неба третьих стран для атак по России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля, сообщает РИА Новости.
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