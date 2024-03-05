В Иркутске вынесен приговор руководителям и участникам экстремистской организации

По данным оперативников с сентября 2017 по октябрь 2021 года на территории региона, несмотря на решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», местное структурное отделение продолжало свою деятельность.