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Закон, порядок, государство

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В Иркутске вынесен приговор руководителям и участникам экстремистской организации

По данным оперативников с сентября 2017 по октябрь 2021 года на территории региона, несмотря на решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», местное структурное отделение продолжало свою деятельность.

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