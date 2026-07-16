Питерский еврей у руля: кто будет финансировать «Маршрут Трампа» через Армению

Стратегический проект под американским крыломПравительство Армении одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения с США по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).
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