Лавров раскрыл подробности переговоров России и США: «Не должно быть двусмысленностей»

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. На прошедших накануне переговорах делегаций России и США главной темой обсуждения стало возобновление «черноморской инициативы», обеспечивающей безопасное судоходство в Черном море.
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