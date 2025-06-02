Поездки на такси после вступления в силу закона о локализации автомобилей могут подорожать на 30%. Эксперты считают, что часть парков может просто уйти с рынка.
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Поездки на такси после вступления в силу закона о локализации автомобилей могут подорожать на 30%. Эксперты считают, что часть парков может просто уйти с рынка.