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В Горно-Алтайске ребенок на велосипеде пострадал в ДТП с иномаркой

В Горно-Алтайске ребенок на велосипеде пострадал в ДТП с иномаркой

Врачи диагностировали у него ушиб колена и отпустили домой В Горно-Алтайске вечером 30 сентября произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста и автомобиля Honda CR-V.

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