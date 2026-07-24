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Царьград

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Чиновница Волчанска вымогала 50 тыс. гривен за жилищные сертификаты

Чиновница Волчанска вымогала 50 тыс. гривен за жилищные сертификаты

Наталья Чайка, чиновница Волчанской администрации, требовала с эвакуированных жителей Харьковской области 50 тыс.

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