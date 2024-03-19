Экс-разведчик США Риттер объяснил, что означает победа Путина на выборах

Коллективный Запад не может признать успех президента РФ Владимира Путина на выборах. Однако сами россияне показали, что верят в систему власти своего государства, заявил в беседе с РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.