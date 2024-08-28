Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Америки Джордж Биб обратился к участнице президентской гонки Камале Харрис следует с особой осторожностью выстраивать собственную позицию по поводу бушующего на территории Украины противостояния.
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