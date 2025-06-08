Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Раскулачить олигархов и коррупционеров и направить средства на создание оружия.Армия России пуст...
  • Alex Nемо
    А куда делись российские разработки по этой теме? Помнится еще в 2015-16 годах были хорошие материалы. Потом вдруг и...Армия России пуст...
  • Alex Nемо
    Ну так че устраивать шум в интернете - это работа этих самых депусратов - принимать такие решения и выходить на между...«Цветущая страна ...

Про курьеров и чаевые

Про курьеров и чаевые

Прочитал и понял, что это ровно мое мнение, которое я пытаюсь доносить до своих знакомых. Итак, вот мнение пользователя на одном из популярных сайтов: "Я не перестаю оxepeвать с того, как чаевые курьерам настолько плотно вошли в нашу жизнь, что стали чуть ли не обязательными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Полностью поддерживаю!!!!
Ответить
8 час.
наверх