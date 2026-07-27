Разведка Новой Зеландии интересовалась военно-техническим сотрудничеством РФ со странами АТР

Разведка Новой Зеландии, с которой сотрудничал задержанный в Хабаровске местный житель, стремилась получить сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой.
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