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Разведка Новой Зеландии интересовалась военно-техническим сотрудничеством РФ со странами АТР

Разведка Новой Зеландии интересовалась военно-техническим сотрудничеством РФ со странами АТР

Разведка Новой Зеландии, с которой сотрудничал задержанный в Хабаровске местный житель, стремилась получить сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой.

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