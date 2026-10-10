Министр Горлов: Гомельщина — эталон культуры земледелия

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на празднике «Дажынкі-2026» в Калинковичах назвал Гомельскую область эталоном культуры земледелия и отметил, что поддержание технологической дисциплины на таких площадях требует титанического труда.