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Царьград

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Министр Горлов: Гомельщина — эталон культуры земледелия

Министр Горлов: Гомельщина — эталон культуры земледелия

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на празднике «Дажынкі-2026» в Калинковичах назвал Гомельскую область эталоном культуры земледелия и отметил, что поддержание технологической дисциплины на таких площадях требует титанического труда.

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