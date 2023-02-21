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Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить “подливать масло” в огонь конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить “подливать масло” в огонь конфликта на Украине

Китай призвал страны перестать подливать масло в огонь конфликта на Украине, делать виновным в нем Китай и транслировать заявления в стиле “сегодня Украина, завтра Тайвань”.

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