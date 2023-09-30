Фефилов заявил, что с главой русской общины Карабаха Бордовым все в порядке

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов находится в Армении, с ним все хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения со ссылкой на главу представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии