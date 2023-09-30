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Фефилов заявил, что с главой русской общины Карабаха Бордовым все в порядке

Фефилов заявил, что с главой русской общины Карабаха Бордовым все в порядке

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов находится в Армении, с ним все хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения со ссылкой на главу представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова.

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