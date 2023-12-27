Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Для начинающих новаторов есть три масштабных проекта В 2023 году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве создали более 130 стартапов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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