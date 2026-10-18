❕ За лишним весом у ребёнка может скрываться гормональное заболевание Главный внештатный детский специалист эндокринолог министерства здравоохранения Крыма Валентина Дивинская сообщила «Крым 24», что под маской ожирения у детей могут скрываться эндокринные заболевания.