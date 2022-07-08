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Диетолог Гинзбург заявил, что потеря аппетита в жару является нормальным поведением организма

Диетолог Гинзбург заявил, что потеря аппетита в жару является нормальным поведением организма

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург заявил, что нет ничего плохого в снижении аппетита в жаркое время года, однако, следует насторожиться, если жара спала, а желание есть не вернулось.

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