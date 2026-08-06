Нефть подорожала из-за сомнений в устойчивости договоренностей по Ормузу

Мировые цены на нефть выросли 6 августа более чем на 4 процента, несмотря на сообщения о том, что представители Ирана и Омана договорились об основных параметрах соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
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