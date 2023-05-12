Суд приговорил бизнесмена Быкова по второму делу к 11 годам колонии

Центральный районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор бизнесмену Анатолию Быкову и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы колонии строгого режима за подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года.