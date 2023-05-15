На Дону 17-летнюю девушку сбил автомобиль

В Шахтах легковушка сбила 17-летнюю девушку. Авария случилась 14 мая в 20:55 на перекрестке на улице Советской, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Популярные статьи
- Героически погибшему в СВО Руслану Нестерову в Миллеровском районе установлена мемориальная доска
- Помним, гордимся, благодарим: в школах Миллеровского района прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы
- «Я хочу спеть для людей казачьих станиц Дона»: Александр Розенбаум выступит в станицах Ростовской области
Свежие комментарии