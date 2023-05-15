Наш Край

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Попов
    Откуда в майонезе, кетчупе и абстрактных соусах трансжиры? Их из маргарина делают (при производстве которого оные и п...Миллеровская ЦРБ:...
  • Александр Самбур
    вопрос долбоёбам-а почему каждый год дни воскрешения разные, ?Пасха-2023: дата,...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Быдло когда нечего возразить оппоненту начинает коверкать его ФИОМаньяка Чикатило ...

На Дону 17-летнюю девушку сбил автомобиль

В Шахтах легковушка сбила 17-летнюю девушку. Авария случилась 14 мая в 20:55 на перекрестке на улице Советской, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх